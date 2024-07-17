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20:34, 17 июля 2024Силовые структуры

Мигрант напал на прекратившую с ним общение россиянку и несколько раз ударил ее ножом

В Москве задержали мигранта, который с ножом напал на девушку и ограбил ее

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В московском районе Свиблово 23-летний мигрант напал на 24-летнюю девушку и несколько раз ударил ее ножом по ноге и в живот из-за того, что она прекратила с ним общение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

Злоумышленника установили в течение нескольких часов и задержали в квартире. По его словам, ранее он был знаком с пострадавшей. Они поссорились, и девушка прекратила с ним общение. Однако мотив своего поступка мужчина объяснить не смог. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой в особо крупном размере»). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным правоохранителей, нападение на девушку произошло вечером на улице Седова, когда она возвращалась с работы домой. Молодой человек нанес ей несколько ударов острым предметом по ноге и в живот, вырвал ее сумку и убежал в парк. Потом он снял с себя всю верхнюю одежду, выбросил украденную сумку и пошел в ресторан быстрого питания, расположенный неподалеку. Пострадавшая была госпитализирована.

Ранее сообщалось, что в Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана за попытку изнасиловать местную жительницу.

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      Анна Габай
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