Молния повредила обшивку самолета с россиянами в воздухе

Aviaincident: молния повредила обшивку самолета «ИрАэро» в воздухе

Молния ударила в самолет авиакомпании «ИрАэро» в воздухе. Подробностями поделился Telegram-канал Aviaincident.

Воздушное судно Ан-26 выполняло рейс из Иркутска в Ленск (Якутия) 13 июля. После прибытия в аэропорт назначения на послеполетном осмотре специалисты обнаружили повреждение обшивки киля.

Предположительно, самолет повредил разряд атмосферного электричества, поскольку по маршруту наблюдалась грозовая деятельность. Отмечается, что борт перевозил груз, поэтому пассажиров в нем не было. Экипаж не пострадал.

В Минеральных Водах самолет Sukhoi Superjet российской авиакомпании «Азимут» прервал взлет из-за неисправности компьютера. После перезагрузки системы борт смог продолжить рейс.