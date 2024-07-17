Московские силовики по запросу Интерпола задержали разыскиваемого в Германии хакера

В Москве по запросу Интерпола задержали члена хакерской группировки Trickbot

В Москве по запросу Интерпола задержали 37-летнего члена одной из самых могущественных хакерских группировок. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, мужчину задержали утром 15 июля на Даниловской набережной. Интерпол выпустил на фигуранта циркуляр «с красным углом». Это означает, что подозреваемый может быть задержан в любой стране мира с целью ареста и экстрадиции.

В Германии мужчину подозревают в организации преступных и террористических сообществ, компьютерном саботаже, нарушении тайны переписки и вымогательстве. Его связывают с хакерской группировкой Trickbot, также известной под названием Wizard Spider. Trickbot создала один из самых опасных банковских вирусов и только в Германии заработала благодаря взломам восемь миллионов евро.

Ранее в турецкой Анталье задержали россиянина, разыскивавшегося по запросу правоохранительных органов России.

