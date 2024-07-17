На Бали попросили российских туристов одеваться скромнее

Глава департамента туризма Бали попросил российских туристов одеваться скромнее

Глава департамента туризма Бали Тжок Багус Пемаюн попросил российских туристов одеваться скромнее во время отдыха на индонезийском острове. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

По словам Пемаюна, на скутерах не стоит ездить в бикини, поскольку неприкрытая одежда отвлекает водителей автомобилей от дороги. Он объяснил, что такое поведение также может привлекать нежелательное внимание к туристам на Бали в социальных сетях.

В качестве альтернативной одежды Пемаюн предложил иностранцам длинные брюки. «Шорты — это тоже нормально, если они достаточно уместной длины», — заключил он.

Ранее российский тревел-блогер побывал на Бали и назвал популярный индонезийский остров помойкой. Он назвал это место «крайне паршивым» и задался вопросом: «И эта помойка — тот самый Бали?». По словам россиянина, дорожное движение — главный минус Бали. Перемещение на небольшие расстояния занимает часы из-за пробок, объяснил он.