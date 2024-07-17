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10:05, 17 июля 2024Путешествия

На Бали попросили российских туристов одеваться скромнее

Глава департамента туризма Бали попросил российских туристов одеваться скромнее

Фото: Mila Supinskaya Glashchenko / Shutterstock / Fotodom

Глава департамента туризма Бали Тжок Багус Пемаюн попросил российских туристов одеваться скромнее во время отдыха на индонезийском острове. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

По словам Пемаюна, на скутерах не стоит ездить в бикини, поскольку неприкрытая одежда отвлекает водителей автомобилей от дороги. Он объяснил, что такое поведение также может привлекать нежелательное внимание к туристам на Бали в социальных сетях.

В качестве альтернативной одежды Пемаюн предложил иностранцам длинные брюки. «Шорты — это тоже нормально, если они достаточно уместной длины», — заключил он.

Ранее российский тревел-блогер побывал на Бали и назвал популярный индонезийский остров помойкой. Он назвал это место «крайне паршивым» и задался вопросом: «И эта помойка — тот самый Бали?». По словам россиянина, дорожное движение — главный минус Бали. Перемещение на небольшие расстояния занимает часы из-за пробок, объяснил он.

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      Марк Успенский
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