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20:37, 17 июля 2024Бывший СССР

На Украине назвали число раскрытых схем по вывозу уклонистов

WP: более 500 схем по вывозу уклонистов было раскрыто на Украине с 2022 года

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Более 500 схем по вывозу уклонистов из страны было раскрыто на Украине с 2022 года. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в интервью The Washington Post (WP).

Демченко назвал число раскрытых схем по вывозу уклонистов с начала военного положения на Украине. По его сведениям, с февраля 2022 года были задержаны члены более 500 таких «криминальных групп».

«Самыми популярными маршрутами являются границы с Молдавией и Румынией», — подчеркнул спикер ГПСУ. Он добавил, что плата посредникам за вывоз из страны в отдельных случаях достигла 20 тысяч долларов.

Ранее Демченко допустил присутствие военкомов на пограничных пунктах пропуска. При этом представитель Госпогранслужбы Украины опроверг раздачу повесток на пограничных КПП.

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      Юрий Леонов
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