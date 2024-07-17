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20:25, 17 июля 2024Бывший СССР

Украинские пограничники допустили присутствие военкомов на пунктах пропуска

Госпогранслужба Украины: военкомы могут находиться на пограничных КПП

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украинеприм. «Ленты.ру») могут находиться на пограничных пунктах пропуска (КПП). Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Демченко допустил присутствие военкомов на пунктах пропуска совместно с украинскими пограничниками. Представитель Госпогранслужбы сослался на постановление кабинета министров Украины о возможности отказа мужчинам во выезде за границу без документов воинского учета.

Спикер ГПСУ опроверг раздачу повесток на пограничных КПП. «Они [сотрудники ТЦК] помогают пограничникам в случаях, если возникают какие-либо вопросы относительно документов», — заявил он.

Ранее в Госпогранслужбе Украины пообещали проверять военные билеты у всех мужчин до 60 лет. Демченко добавил, что основанием отказа в выезде будет также наличие сведений о нахождении в розыске.

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