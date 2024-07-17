Украинские пограничники допустили присутствие военкомов на пунктах пропуска

Госпогранслужба Украины: военкомы могут находиться на пограничных КПП

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») могут находиться на пограничных пунктах пропуска (КПП). Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Демченко допустил присутствие военкомов на пунктах пропуска совместно с украинскими пограничниками. Представитель Госпогранслужбы сослался на постановление кабинета министров Украины о возможности отказа мужчинам во выезде за границу без документов воинского учета.

Спикер ГПСУ опроверг раздачу повесток на пограничных КПП. «Они [сотрудники ТЦК] помогают пограничникам в случаях, если возникают какие-либо вопросы относительно документов», — заявил он.

Ранее в Госпогранслужбе Украины пообещали проверять военные билеты у всех мужчин до 60 лет. Демченко добавил, что основанием отказа в выезде будет также наличие сведений о нахождении в розыске.