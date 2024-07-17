На Украине начнут определять военнообязанных по принципу таргетированной рекламы

«Страна.ua» на Украине будут искать призывников по принципу интернет-таргетинга

На Украине территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) будут определять получателей повесток по принципу таргетированной рекламы. Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, передает издание «Страна.ua».

По ее словам, ТЦК отсеивают интернет-пользователей по критериям, которым соответствуют призывники. После этого через автоматическую систему формируются списки военнообязанных.

«Это сродни таргетированной рекламе. То есть ты работаешь именно с теми аудиториями, которые тебе сейчас нужны, не тратя свое дополнительное время», — сообщила Черногоренко.

Она также отметила эффективность электронного реестра военнообязанных «Оберег», делающего рассылку повесток более быстрой и целевой.

Ранее стало известно, что на Украине будут отслеживать призывников по идентификационному номеру в военном билете, который присваивается человеку в «Обереге». Если у призывника его нет, он не сможет доказать, что обновил свои данные в ТЦК.