На Украине рассказали о нежелании соседних стран выдавать уклонистов

ГПСУ: не все соседние с Украиной страны выдают уклонистов

Не все соседние с Украиной страны выдают пересекших границу уклонистов. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в интервью The Washington Post (WP).

Демченко прокомментировал обмен информацией с соседними государствами по вопросу нелегальных пересечений границы Украины. По его словам, страны выдают информацию о тактиках перехода границы, но проявляют нежелание выдавать уклонистов Киеву.

«Не все из них выдают или депортируют бегущих украинцев, которых они ловят», — заявил спикер ГПСУ. Также WP привело историю пойманного украинца, которого власти Венгрии отказались отправлять обратно.

Ранее Демченко заявил о сокращении переходов границы после вступления в силу закона о мобилизации. Он отметил, что до этого времени наблюдался значительный рост числа нелегальных пересечений украинской границы.