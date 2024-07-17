Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:57, 17 июля 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о нежелании соседних стран выдавать уклонистов

ГПСУ: не все соседние с Украиной страны выдают уклонистов

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Не все соседние с Украиной страны выдают пересекших границу уклонистов. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в интервью The Washington Post (WP).

Демченко прокомментировал обмен информацией с соседними государствами по вопросу нелегальных пересечений границы Украины. По его словам, страны выдают информацию о тактиках перехода границы, но проявляют нежелание выдавать уклонистов Киеву.

«Не все из них выдают или депортируют бегущих украинцев, которых они ловят», — заявил спикер ГПСУ. Также WP привело историю пойманного украинца, которого власти Венгрии отказались отправлять обратно.

Ранее Демченко заявил о сокращении переходов границы после вступления в силу закона о мобилизации. Он отметил, что до этого времени наблюдался значительный рост числа нелегальных пересечений украинской границы.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Активисты пытались сорвать выступление Лаврова на заседании СБ ООН. Что они кричали главе МИД России?

      ФАС потребует объяснить подорожание бензина в России

      Лавров призвал США отказаться от амбиций решать все и вся

      Лавров предрек деиндустриализацию Европе

      Лавров заявил о двойных стандартах ООН

      Францию призвали выйти из НАТО

      Лавров сообщил об эпизодических разговорах с США

      Секс-символ MMA показала тренировку в крошечном бикини

      Лавров заявил об отсутствии списка погибших в Буче

      «Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше