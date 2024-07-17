На Украине заявили о сокращении переходов границы после закона о мобилизации

ГПСУ: число переходов границы сократилось после принятия закона о мобилизации

Число переходов границы Украины с соседними странами сократилось после принятия закона о мобилизации. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в интервью The Washington Post (WP).

Демченко заявил о сокращении переходов границы после вступления в силу закона о мобилизации 18 мая. Он отметил, что до этого времени наблюдался значительный рост числа нелегальных пересечений украинской границы.

«В июне было предпринято меньше попыток, чем в мае», — заявил спикер ГПСУ. Как отмечает WP, одной из причин мог стать резкий рост платы посредникам за пересечение границы после одобрения законопроекта.

Ранее Демченко назвал число раскрытых схем по вывозу уклонистов с начала военного положения на Украине. Он добавил, что плата посредникам за вывоз из страны в отдельных случаях достигла 20 тысяч долларов.