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12:55, 17 июля 2024Бывший СССР

На Украине сравнили вступление в НАТО с колонизацией Марса

Депутат Рады Дубинский сравнил вступление Украины в НАТО с колонизацией Марса
Александр Дубинский

Александр Дубинский. Кадр: перший регіональний / YouTube

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский сравнил процесс вступления Украины в НАТО с колонизацией Марса. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

Он напомнил о словах вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, которая заявила, что приглашение страны в НАТО «остается на повестке дня альянса», а соответствующее решение «может быть объявлено в любой момент».

«В то же время колонизация Марса остается на повестке дня кабмина, решение может быть объявлено в любой момент», — поиронизировал Дубинский, добавив, что украинцев «еще никогда не обманывали так цинично».

Перспективу вступления Украины в НАТО сравнивали с колонизацией Марса еще в 2019 году. Тогда об аналогичной реалистичности этих планов для республики высказывался депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин. До этого, в октябре 2016 года, директор конструкторского бюро «Южное» Александр Дегтярев заявлял о технологической готовности украинской космической отрасли к экспедиции на Марс.

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      Георгий Нестеров
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