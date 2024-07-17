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04:58, 17 июля 2024Бывший СССР

На Украине транссексуал украл младенца из перинатального центра

В Кременчуге 25-летнего транссексуала задержали за похищение ребенка из роддома

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В украинском городе Кременчуге транссексуал (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) украл младенца из перинатального центра. Об этом сообщила Нацполиция страны в Telegram-канале.

Похитителя искали около трех суток. Камеры видеонаблюдения зафиксировали выходящую из здания роддома женщину с ребенком, однако позже выяснилось, что это был 25-летний мужчина-транссексуал.

Как рассказал начальник ГУНП в Полтавской области Евгений Рогачев, свой поступок задержанный объяснил тем, что очень хотел ребенка, которого никогда бы не смог родить. С младенцем все хорошо, правоохранители вернули его матери в перинатальный центр.

Ранее Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) дала награду военному медику Виктору Пилипенко и забрала ее из-за того, что он является открытым геем.

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      Марина Совина
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