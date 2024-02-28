Украинская церковь наградила военного-гея и передумала из-за его ориентации

Украинская церковь дала награду военному и забрала ее из-за того, что он гей

Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) дала награду военному медику Виктору Пилипенко и забрала ее из-за того, что он является открытым геем. Об этом пишет издание «РБК-Украина».

8 февраля патриарх Киевский Филарет наградил медалями за «Жертвенность и любовь к Украине» личный состав медпункта 1-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, где служит Пилипенко.

Военный медик порадовался врученной награде и отметил изменение позиции КП относительно ЛГБТ-людей (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). «Больше не считают нас "греховными" и причиной коронавируса», — утверждал он.

Однако затем УПЦ КП передумала и аннулировала его награду. Кроме того, представители церкви назвали ложной информацию, что патриарх и Киевский патриархат изменили позицию по ЛГБТ. Согласно заявлению церкви, это ложь и манипуляция. В ответ на такое решение Пилипенко заявил, что признает награды только от украинского народа.

В декабре 2023 года экс-премьер Украины, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что после перезагрузки власти хотят «отменить» ЛГБТ в стране. По ее словам, работа по этому вопросу будет состоять из трех элементов. Первым станут встречи с представителями каждой конфессии.