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18:20, 17 июля 2024Бывший СССР

Нардеп рассказала о россиянке в комитете Рады по обороне

Нардеп Безуглая рассказала про обладателя российского паспорта в Верховной Раде
Марьяна Безуглая

Марьяна Безуглая. Фото: bykvu.com / Wikipedia

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая рассказала про обладателя российского паспорта в парламенте в комитете по обороне. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, обладателем российского паспорта является бывшая секретарша председателя Комитета национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича.

Имя женщины депутат не раскрыла, но отметила, что та неоднократно посещала Крым после 2014 года. Она вела делопроизводство Завитневича последние четыре года.

Ранее оборонный комитет Верховной Рады Украины проголосовал за снятие депутата Марьяны Безуглой с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля. Безуглая неоднократно критиковала командование Вооруженных сил Украины за неэффективное расходование ресурсов, а также халатное отношение к выполнению обязанностей.

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      Валентин Карант
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