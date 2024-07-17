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13:31, 17 июля 2024Силовые структуры

Наркодилер при задержании открыл стрельбу по российским полицейским

СК: в Омской области рецидивист открыл стрельбу по полицейским и ранил одного

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Омской области наркодилер-рецидивист открыл стрельбу по трем полицейским, пытавшимся его задержать. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, вечером 16 июля на автозаправке в селе Усть-Заостровка ранее неоднократно судимый 27-летний мужчина произвел несколько выстрелов из травматического пистолета по сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков МВД. В результате один из силовиков получил непроникающее ранение грудной клетки. Его коллеги сумели обезвредить и задержать стрелка.

Потерпевшему оказана медицинская помощь. Изъятый у задержанного пистолет направлен на баллистическое исследование. Также у него обнаружено наркотическое вещество, завернутое в фольгу. По нему назначена экспертиза. В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»), за которое предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте мужчины.

11 июля в интервью «Ленте.ру» торговец одного из оружейных магазинов в даркнете рассказал, что наркошопы массово скупают травматическое оружие для своих сотрудников.

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      Любовь Ширижик
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