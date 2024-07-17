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20:06, 17 июля 2024Наука и техника

НАСА подтвердило сроки запуска станции Europa Clipper к Юпитеру

НАСА: станция Europa Clipper будет запущена к Юпитеру согласно графику

Фото: David Swanson / Reuters

Автоматическая межпланетная станция (АМС) Europa Clipper будет запущена к Юпитеру согласно графику. Об этом сообщает SpaceNews.

По словам заместителя директора по науке Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Ники Фокс, проблемы с транзисторами АМС будут решены и станция отправится в космос в октябре. «Я всегда полна надежд», — заявила руководитель в ходе 45-й Научной ассамблеи Комитета по космическим исследованиям.

Ранее издание ArsTechnica сообщило, что станция Europa Clipper, запуск которой планируется в 2024 году, оказалась уязвима к радиации Юпитера. К подобным выводам в НАСА пришли, изучив влияние радиации на некоторые МОП-транзисторы станции, отвечающие за регулирование пропускаемого электрического тока в системах аппарата. Проведенные специалистами замеры показали, что полупроводниковые элементы выходят из строя при меньших дозах радиации, чем предусмотрено проектом АМС.

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      Иван Потапов
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