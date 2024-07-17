Названы лучшие цвета в одежде для удачного собеседования

Психолог Караманис назвала кремовый лучшим цветом одежды для собеседования

Стилисты модного бренда Blake Mill и психолог Джоанна Караманис назвали лучшие цвета в одежде для удачного собеседования. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

В первую очередь эксперты отметили кремовые, персиковые и розовые тона. При этом они уточнили, что второй цвет следует носить с осторожностью, поскольку он может визуально создать на светлой коже лица красные пятна.

Кроме того, специалисты посоветовали обратить внимание на одежду в синих и зеленых оттенках. «Если вы хотите надеть зеленый костюм на собеседование, изучите дресс-код компании. Например, бледно-зеленый цвет более формальный, а ярко-зеленый и хаки подойдут больше для повседневности», — объяснила Караманис.

В то же время собеседники портала особенно выделили фиолетовый. По их словам, данный цвет отлично подойдет для собеседования в дизайнерское или модное агентство.

В заключение они упомянули черный. «Черная рубашка или блузка не подходят для собеседования. Присмотритесь к черному костюму или платью — это стильно и профессионально», — заявила Караманис.

В марте персональный стилист Юлия Мореходова назвала приводящие к повышению зарплаты наряды.