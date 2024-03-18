Россиянкам назвали приводящую к повышению зарплаты одежду

Стилист Мореходова: просить прибавку к зарплате следует в удобной деловой одежде

Персональный стилист Юлия Мореходова назвала россиянкам приводящие к повышению зарплаты наряды. Ее комментарий появился на сайте журнала Marie Claire.

По словам специалистки, просить у руководства прибавку к жалованию следует в комфортной деловой одежде. Подобные образы помогут продемонстрировать легкое отношение к деньгам и способность их зарабатывать, отметила эксперт.

Так, на указанную встречу с начальством предпочтительно надеть те предметы гардероба, которые были удобны ранее для похода в офис. Например, брюки в сочетании с блузой и лодочками. Что касается цветов, стилист посоветовала выбирать красные и шоколадные оттенки и обратить внимание на изделия в клетку и принт «гусиная лапка».

Ранее американская стилистка Лиз Тейч назвала любимые вещи молодежи, которые неуместны для похода в офис. Среди них — кроссовки, кеды, кроп-топы, полупрозрачные блузки и легинсы.