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16:41, 18 марта 2024Ценности

Россиянкам назвали приводящую к повышению зарплаты одежду

Стилист Мореходова: просить прибавку к зарплате следует в удобной деловой одежде

Фото: Victoria Fox / Shutterstock / Fotodom

Персональный стилист Юлия Мореходова назвала россиянкам приводящие к повышению зарплаты наряды. Ее комментарий появился на сайте журнала Marie Claire.

По словам специалистки, просить у руководства прибавку к жалованию следует в комфортной деловой одежде. Подобные образы помогут продемонстрировать легкое отношение к деньгам и способность их зарабатывать, отметила эксперт.

Так, на указанную встречу с начальством предпочтительно надеть те предметы гардероба, которые были удобны ранее для похода в офис. Например, брюки в сочетании с блузой и лодочками. Что касается цветов, стилист посоветовала выбирать красные и шоколадные оттенки и обратить внимание на изделия в клетку и принт «гусиная лапка».

Ранее американская стилистка Лиз Тейч назвала любимые вещи молодежи, которые неуместны для похода в офис. Среди них — кроссовки, кеды, кроп-топы, полупрозрачные блузки и легинсы.

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      Карина Черных
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