Не закрывшую вольер россиянку осудили за нападение собаки на четырехлетнюю девочку

В Кемеровской области осудили женщину за нападение собаки на 4-летнюю девочку

Жительницу поселка Старобачаты Кемеровской области, из-за которой произошло нападение кавказской овчарки на четырехлетнюю девочку, приговорили к одному году и девяти месяцам исправительных работ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Женщина признана виновной по статье о причинении смерти по неосторожности. Следствие отмечает, что фигурантка сотрудничала с правоохранителями. Во время заседания она полностью признала свою вину и раскаялась. Суд назначил ей наказание с удержанием десяти процентов заработной платы в доход государства.

По данным следствия, нападение на ребенка произошло в феврале. Тогда фигурантка взяла с собой знакомую четырехлетнюю девочку в один из частных домов, за которым она присматривала во время отсутствия хозяев, чтобы покормить живущих там в вольере собак. Женщина вошла в вольер и не закрыла за собой дверь. Одна из собак выбежала и напала на ребенка. Спасти девочку не удалось.

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