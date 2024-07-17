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12:00, 17 июля 2024Силовые структуры

Не закрывшую вольер россиянку осудили за нападение собаки на четырехлетнюю девочку

В Кемеровской области осудили женщину за нападение собаки на 4-летнюю девочку

Фото: Vladimir Vasiltvich / Shutterstock / Fotodom

Жительницу поселка Старобачаты Кемеровской области, из-за которой произошло нападение кавказской овчарки на четырехлетнюю девочку, приговорили к одному году и девяти месяцам исправительных работ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Женщина признана виновной по статье о причинении смерти по неосторожности. Следствие отмечает, что фигурантка сотрудничала с правоохранителями. Во время заседания она полностью признала свою вину и раскаялась. Суд назначил ей наказание с удержанием десяти процентов заработной платы в доход государства.

По данным следствия, нападение на ребенка произошло в феврале. Тогда фигурантка взяла с собой знакомую четырехлетнюю девочку в один из частных домов, за которым она присматривала во время отсутствия хозяев, чтобы покормить живущих там в вольере собак. Женщина вошла в вольер и не закрыла за собой дверь. Одна из собак выбежала и напала на ребенка. Спасти девочку не удалось.

Ранее сообщалось, что в Луганской народной республике осудят мужчину, который пытался вывести вшей у 11-летней дочери с помощью бензина.

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      Анна Габай
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