Закон о запрете ваххабизма в Дагестане назвали неработающим

Исламовед Ярлыкапов назвал неработающим закон о запрете ваххабизма в Дагестане

Существующий в Дагестане закон, приравнивающий ваххабизм к экстремизму, на деле не работает и за 25 лет не применялся. Об этом «Ленте.ру» рассказал исламовед, ведущий научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО МИД России Ахмет Ярлыкапов.

Этот закон действует в Дагестане с 1999 года. По словам Ярлыкапова, он был принят в этой республике потому, что в Дагестане в то время существовала Кадарская зона, где были сильны экстремистские настроения. В других регионах подобного закона нет.

Законодательная норма, по мнению Ярлыкапова, не применяется, потому что с юридической точки зрения довольно сложно определить, что именно является «ваххабитской деятельностью» и чем она отличается от экстремистской, которая запрещена на всей территории России.

«Если приравнивать их друг к другу, то это означает запрет ваххабизма [в стране], а это, в свою очередь, может привести к конфликту с Саудовской Аравией (там ваххабизм — официальная идеология), с которой нам нельзя ссориться», — пояснил исламовед.

Комментируя то, что атаковавшие синагоги и храмы в Дагестане террористы могли быть ваххабитами, Ярлыкапов отметил, что нельзя связывать терроризм только с ваххабитами, так как это «слишком большое упрощение». В России, по его словам, понятие «ваххабизм» стало «собирательным образом всего плохого» и не имеет четкого определения. При этом с научной точки зрения ваххабизм является религиозно-политическим движением, которое возникло в XVIII веке на территории будущей Саудовской Аравии.

«Большинство молодых людей [в Дагестане], которых называют ваххабитами, не поддерживают идею вооруженного джихада против России и террористическую деятельность», — отметил Ярлыкапов.

23 июня в Дагестане произошло несколько нападений, в том числе на синагоги и православные храмы. Число жертв нападения в республике составило 21 человек. Среди них 16 сотрудников правоохранительных органов, священник и охранник православного храма.

Отец двух братьев, организовавших атаки, во время допроса признался, что знал о приверженности сыновей радикальным идеям. Известно, что некоторые из восьми его детей были ваххабитами.