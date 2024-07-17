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19:29, 17 июля 2024Бывший СССР

Офицер ВСУ заявил о пророссийском настрое жителей подконтрольной части Донбасса

Le Monde: жители подконтрольной Украине части Донбасса настроены пророссийски

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Большинство жителей подконтрольной Украине части Донбасса настроены пророссийски. Об этом заявил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Борис в интервью Le Monde.

Борис рассказал о пророссийском настрое жителей в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, в районе города Горняк в ДНР мирные жители включают российскую музыку, которую транслирует большинство радиостанций.

«90 процентов мирных жителей, которые остаются, (...) — пророссийские», — заявил офицер.

Ранее опрос Центра Разумкова показал готовность почти половины украинцев начать переговоры с Россией. Наибольшая поддержка зафиксирована в южных регионах страны (60 процентов опрошенных).

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      Юрий Леонов
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