Le Monde: жители подконтрольной Украине части Донбасса настроены пророссийски

Большинство жителей подконтрольной Украине части Донбасса настроены пророссийски. Об этом заявил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Борис в интервью Le Monde.

Борис рассказал о пророссийском настрое жителей в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, в районе города Горняк в ДНР мирные жители включают российскую музыку, которую транслирует большинство радиостанций.

«90 процентов мирных жителей, которые остаются, (...) — пророссийские», — заявил офицер.

Ранее опрос Центра Разумкова показал готовность почти половины украинцев начать переговоры с Россией. Наибольшая поддержка зафиксирована в южных регионах страны (60 процентов опрошенных).

