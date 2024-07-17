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12:54, 17 июля 2024Бывший СССР

Оператор БПЛА раскрыл подробности о технике ВСУ под Харьковом

Оператор БПЛА с позывным Еж: ВСУ используют под Харьковом технику НАТО

Фото: Lcpl. Lorenzo Ducato/ Us Marines / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют под Харьковом в основном технику, переданную Киеву НАТО, а также произведенную собственным военно-промышленным комплексом (ВПК). Об этом РИА Новости рассказал оператор БПЛА группировки войск «Север» с позывным Еж.

«Чаще всего появляются именно зарубежные, натовские орудия — БТР, такие как М113, и так далее», — отметил российский военный. При этом, по наблюдениям Ежа, советская техника у ВСУ встречается все реже.

Оператор дрона также рассказал, что ВСУ берегут от БПЛА гаубицы М777 производства США. Вместо этого Киев применяет орудия предыдущего поколения.

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Кроме техники НАТО, добавил Еж, украинские военные используют бронетранспортеры «Буцефал» и колесные самоходные гаубицы «Богдана», разработанные ВПК республики.

Ранее стало известно о появлении в Харькове в ночное время колонны военной техники украинской националистической бригады «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в России). Сообщалось, что в ней были замечены реактивные системы залпового огня «Град» и западные самоходные артиллерийские установки.

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      Екатерина Грищенко
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