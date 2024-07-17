Оператор БПЛА с позывным Еж: ВСУ используют под Харьковом технику НАТО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют под Харьковом в основном технику, переданную Киеву НАТО, а также произведенную собственным военно-промышленным комплексом (ВПК). Об этом РИА Новости рассказал оператор БПЛА группировки войск «Север» с позывным Еж.

«Чаще всего появляются именно зарубежные, натовские орудия — БТР, такие как М113, и так далее», — отметил российский военный. При этом, по наблюдениям Ежа, советская техника у ВСУ встречается все реже.

Оператор дрона также рассказал, что ВСУ берегут от БПЛА гаубицы М777 производства США. Вместо этого Киев применяет орудия предыдущего поколения.

Кроме техники НАТО, добавил Еж, украинские военные используют бронетранспортеры «Буцефал» и колесные самоходные гаубицы «Богдана», разработанные ВПК республики.

Ранее стало известно о появлении в Харькове в ночное время колонны военной техники украинской националистической бригады «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в России). Сообщалось, что в ней были замечены реактивные системы залпового огня «Град» и западные самоходные артиллерийские установки.