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08:23, 17 июля 2024Бывший СССР

Стало известно о появлении в Харькове колонн военной техники «Азова»

Марочко: в Харькове ночью была замечена колонна военной техники «Азова»

Фото: Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Харькове была замечена колонна военной техники украинской националистической бригады «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в России). Она передвигалась по городу в темное время суток, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, ночью в Харькове видели автомобили с боекомплектом и личным составом. По информации Марочко, в колонне находились реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» и западные самоходные артиллерийские установки (САУ).

«В составе колонны двигались также пикапы, на которых были нанесены грузинские флаги и шеврон группировки "Азов"», — уточнил подполковник НМ ЛНР в отставке.

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Марочко также рассказал об уничтожении российскими военными скрытых позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они располагались в районе Макеевки в ЛНР. В результате были поражены бронемашины западного образца и до взвода солдат ВСУ.

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      Екатерина Грищенко
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