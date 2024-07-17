Марочко: в Харькове ночью была замечена колонна военной техники «Азова»

В Харькове была замечена колонна военной техники украинской националистической бригады «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в России). Она передвигалась по городу в темное время суток, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, ночью в Харькове видели автомобили с боекомплектом и личным составом. По информации Марочко, в колонне находились реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» и западные самоходные артиллерийские установки (САУ).

«В составе колонны двигались также пикапы, на которых были нанесены грузинские флаги и шеврон группировки "Азов"», — уточнил подполковник НМ ЛНР в отставке.

Марочко также рассказал об уничтожении российскими военными скрытых позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они располагались в районе Макеевки в ЛНР. В результате были поражены бронемашины западного образца и до взвода солдат ВСУ.

