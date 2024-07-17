Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:16, 17 июля 2024Бывший СССР

В ЛНР сообщили об уничтожении российскими силами скрытых позиций ВСУ

Марочко: российские артиллеристы уничтожили скрытые позиции ВСУ под Макеевкой
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российские силы ударом по скрытым позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Макеевки Луганской народной республики (ЛНР) уничтожили две натовские бронемашины и до взвода солдат противника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

По его словам, новые скрытые позиции и наблюдательный пункт украинских войск российские военнослужащие обнаружили во время аэроразведки местности.

По объектам было нанесено огневое поражение. В результате уничтожено до отделения украинских бойцов, а также две единицы техники западного производства с боекомплектом.

Ранее Андрей Марочко рассказал, что группу солдат ВСУ бросили на кременское направление для нанесения ударов дронами по гражданским лицам и инфраструктуре. Целью переброски группы является запугивание населения, проживающего на российской прифронтовой территории на глубине до 20 километров.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД России заявили о данном Зеленскому карт-бланше от США. К чему может привести разрешение наносить удары по России?

      Стало известно о появлении в Харькове колонн военной техники «Азова»

      Минобороны сообщило еще о двух сбитых ночью над Россией беспилотниках ВСУ

      Россиянин полгода насиловал маленькую дочь сожительницы и попал в СИЗО

      В ЛНР сообщили об уничтожении российскими силами скрытых позиций ВСУ

      МИД пригрозил Украине дать ответ на провокации против Белоруссии

      В глобальном потеплении нашли угрозу интернету

      Мужчина подшутил над невестой и столкнулся с неожиданной реакцией

      Москвичам пообещали грозу

      Глава Крыма рассказал об ожидающих приговоров по делам о покушении на него

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше