Марочко: российские артиллеристы уничтожили скрытые позиции ВСУ под Макеевкой

Российские силы ударом по скрытым позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Макеевки Луганской народной республики (ЛНР) уничтожили две натовские бронемашины и до взвода солдат противника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

По его словам, новые скрытые позиции и наблюдательный пункт украинских войск российские военнослужащие обнаружили во время аэроразведки местности.

По объектам было нанесено огневое поражение. В результате уничтожено до отделения украинских бойцов, а также две единицы техники западного производства с боекомплектом.

Ранее Андрей Марочко рассказал, что группу солдат ВСУ бросили на кременское направление для нанесения ударов дронами по гражданским лицам и инфраструктуре. Целью переброски группы является запугивание населения, проживающего на российской прифронтовой территории на глубине до 20 километров.