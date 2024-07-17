Раскрыта польза поездок на работу

BMJ Public Health: поездки на работу снижают риск проблем со здоровьем

Шотландские исследователи раскрыли пользу поездок на велосипеде или ходьбы пешком на работу или учебу. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале BMJ Public Health, физическая активность снижает риск возникновения психических или физических проблем со здоровьем.

Специалисты проанализировали данные о 82 297 жителей Великобритании в возрасте от 16 до 74 лет. Информация включала такие показатели, как факты госпитализации, продолжительность жизни и прием лекарств для лечения психических заболеваний в период с 2001 по 2018 год. Были учтены различные факторы, такие как возраст, пол, социально-экономический статус и расстояние до работы.

Оказалось, что активные поездки на работу связаны с более низким риском раннего ухода из жизни и меньшим числом госпитализаций. Наибольшая польза наблюдалась при поездках на велосипеде. Велосипедисты продемонстрировали наибольшую пользу: риск раннего ухода из жизни по любой причине был на 47 процентов ниже по сравнению с теми, кто не использует активные способы передвижения.

Велосипедисты также имели на 24 процента меньший риск госпитализации из-за сердечно-сосудистых заболеваний и на 51 процент меньший риск фатального рака. Однако они также в два раза чаще попадали в больницы после дорожно-транспортных происшествий.

Ходьба на работу была связана со снижением риска госпитализации по любой причине на 11 процентов и снижением риска госпитализации из-за сердечно-сосудистых заболеваний на 10 процентов. Это также было связано со снижением вероятности назначения лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и проблем психического здоровья на 10 и 7 процентов соответственно.

Авторы отмечают, что это наблюдательное исследование, и нельзя сделать однозначных выводов о причинных факторах. Также они признают различные ограничения, например, перепись отражает только один момент времени и не включает общие уровни физической активности.