Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:29, 17 июля 2024Экономика

Европу предупредили о планах стран Балтии оставить её без российской рыбы

Президент ВАРПЭ Зверев раскрыл план стран Балтии лишить Европу рыбы из России

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Страны Балтии планируют остановить поставки российской рыбы в Европу с помощью обвинений в незаконном промысле в Балтийском море. Об этом в комментарии РИА Новости предупредил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Таким образом он прокомментировал новость издания Undercurrent News о том, что Эстония, Латвия, Литва и Швеция заявили о незаконном промысле трески, сельди и кильки, который российские рыболовные компании ведут во время сезонных запретов.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Самолет ВВС Британии заметили над Харьковом. Он пропал с радара спустя семь часов

      Россия стала ввозить меньше вина из Европы

      «Санкции не сработали». Голландская журналистка переехала в Россию и восхитилась изобилием в магазинах

      Россиянин надругался над несовершеннолетними в квартире

      Известная 59-летняя модель поделилась откровенным фото

      Трамп заявил об ухудшении позиций США в мире из-за санкций

      «Закон Родченкова» поставил под угрозу Олимпийские игры в США

      Посольство России заявило об изучении причастности Украины к крушению МН17

      Европу предупредили о планах стран Балтии оставить её без российской рыбы

      Известный российский актер умер после репетиции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше