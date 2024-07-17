Европу предупредили о планах стран Балтии оставить её без российской рыбы

Президент ВАРПЭ Зверев раскрыл план стран Балтии лишить Европу рыбы из России

Страны Балтии планируют остановить поставки российской рыбы в Европу с помощью обвинений в незаконном промысле в Балтийском море. Об этом в комментарии РИА Новости предупредил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Таким образом он прокомментировал новость издания Undercurrent News о том, что Эстония, Латвия, Литва и Швеция заявили о незаконном промысле трески, сельди и кильки, который российские рыболовные компании ведут во время сезонных запретов.