Европу предупредили о планах стран Балтии оставить её без российской рыбы

Страны Балтии планируют остановить поставки российской рыбы в Европу с помощью обвинений в незаконном промысле в Балтийском море. Об этом в комментарии РИА Новости предупредил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
Таким образом он прокомментировал новость издания Undercurrent News о том, что Эстония, Латвия, Литва и Швеция заявили о незаконном промысле трески, сельди и кильки, который российские рыболовные компании ведут во время сезонных запретов.