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17:42, 17 июля 2024Ценности

Пластический хирург оценила изменения во внешности Алсу и Анастасии Решетовой

Хирург Светлана Мороз: Алсу могла сделать лифтинг, а Решетова — ринопластику
Алсу

Алсу. Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Пластический хирург Светлана Мороз и дерматолог, доктор эстетической медицины Наталья Михайлова оценили изменения во внешности певицы Алсу и модели Анастасии Решетовой. Их комментарии публикует KP.RU.

По словам Мороз, Алсу, вероятно, прибегала к лобно-височному лифтингу, а Решетова могла сделать ринопластику, поскольку визуально кончик носа и его спинка стали уже, а крылья меньше. Также эксперт указала, что, возможно, в случае манекенщицы имела место контурная пластика для создания выразительных углов нижней челюсти и изменения формы подбородка.

«Предположу, что был у нее и эндоскопический лобно-височный лифтинг — головка брови стоит выше, а хвост поднят», — добавила собеседница издания.

В свою очередь, Михайлова отметила, что Алсу могла скорректировать внешность с помощью инъекций ботокса и блефаропластики и изменить форму губ.

«В отличие от Алсу, у которой все очень незаметно, у Анастасии видно, что губы сделаны с помощью инъекций филлеров на основе гиалуроновой кислоты. (...) Вполне вероятно, что у нее были инъекции ботулотоксина в область лба, чтобы расслабить мимические морщины», — пояснила врач.

Ранее в июле Анастасия Решетова назвала табу в отношениях с мужчиной на фоне слухов о романе с мужем певицы Алсу бизнесменом Яном Абрамовым.

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      Карина Черных
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