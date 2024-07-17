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13:54, 17 июля 2024Россия

Появились новые данные о растоптавшем православный крест блогере из Дагестана

Mash: растоптавшего православный крест дагестанца штрафовали за кражу из мечети

Кадр: Telegram-канал Mash

Блогера из Дагестана, который на камеру растоптал православный крест, в 2018 году оштрафовали на 5 тысяч рублей за кражу из мечети. Такие новые данные об оскорбившем святыню появились в Telegram-канале Mash.

Издание разузнало, что 28-летнего стримера удалось задержать. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

В ближайшее время его допросят в столичном управлении Следственного комитета России, выяснил Mash. Предположительно, блогеру грозит либо штраф до 300 тысяч рублей, либо год лишения свободы.

До этого стало известно, что стример записал видео, на котором он растоптал крест и высказал оскорбления в адрес верующих. Через некоторое время мужчина осознал ошибку и выпустил новый видеоролик, на нем в качестве оправдания он заявил, что «во всем виноваты православные».

Одним из первых на инцидент обратил внимание депутат Госдумы Александр Хинштейн. Парламентарий направил запрос в Генпрокуратуру и МВД с просьбой найти и задержать дагестанца.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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