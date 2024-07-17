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03:37, 17 июля 2024Россия

Появились подробности эксплуатации разбившегося SSJ-100

ТАСС: разбившийся SSJ-100 не совершал облет после ремонта

Фото: Официальный канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры / РИА Новости

Разбившийся в Подмосковье самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) не совершал облет после проведенного ремонта. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источники.

«По предварительным данным, самолет не совершил облет, который должен по регламенту выполняться после глубокого технического обслуживания на заводе», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что экипаж облета заточен на обнаружение неисправностей, которые после этого исправляются. В свою очередь, линейный экипаж из-за специфики подготовки может не заметить проблему.

Superjet 100 потерпел крушение днем в пятницу, 12 июля, в Коломенском районе Подмосковья. Построенный в 2014 году лайнер рухнул в лесном массиве, вылетая из Луховиц, где расположен авиационный завод имени П.А. Воронина во Внуково. За три часа до крушения борт проходил техническое обслуживание.

Позднее эксперты комиссия определили приоритетную версию крушения SSJ-100. Предварительно, трагедия не связана с работой двигателей.

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      Евгений Силаев
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