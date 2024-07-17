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14:42, 17 июля 2024Экономика

Путин раскрыл число проведенных операций с цифровым рублем

Путин: с помощью цифрового рубля в России провели более 34 тысяч операций

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

По состоянию на 1 июля 2024 года, с помощью цифрового рубля в России провели более 34 тысяч операций. Число подобных транзакций раскрыл президент РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Глава государства уточнил, что при помощи цифрового рубля провели более 27 тысяч переводов и свыше 7 тысяч оплат товаров и услуг. Он добавил, что речь идет о пилотном проекте, который был запущен руководством Центробанка (ЦБ) в августе 2023 года. Говорить о полномасштабном внедрении цифрового рубля в российскую экономику пока преждевременно.

Путин отметил, что цифровой рубль за этот период времени успел зарекомендовать себя в качестве «еще одной формы нашей национальной денежной единицы». Его главной особенностью глава государства счел тот факт, что граждане и представители бизнес-сообщества могут пользоваться цифровым рублем независимо от того, в каком банке у них открыт счет.

Ранее Путин положительно оценил результаты тестирования цифрового рубля в России. По его словам, платформа в рамках пилотного проекта ЦБ за неполный год реализации продемонстрировала свою работоспособность. На этом фоне Путин призвал российские власти перейти к полномасштабному внедрению цифрового рубля в российскую экономику.

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