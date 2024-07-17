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13:56, 17 июля 2024Экономика

Путин оценил итоги тестирования цифрового рубля

Путин: платформа цифрового рубля в рамках пилота показала свою работоспособность
СюжетОбращение Владимира Путина

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Платформа цифрового рубля в рамках пилота показала свою работоспособность. Так итоги тестирования третьей формы национальной валюты на совещании с правительством оценил президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

Цифровые валюты — это динамичное и перспективное направление, которое становится все более востребованным в мире, отметил Путин. С помощью цифрового рубля в России совершили более 27 тысяч переводов и 7 тысяч оплат услуг, пояснил он.

«Теперь нужно сделать следующий шаг, а именно: перейти к более широкому, полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику, в хозяйственную деятельность и в сферу финансов», — заявил он.

Также глава государства заявил о необходимости «не упустить момент» и своевременно настроить правовую базу и регулирование, а также создать условия для обращения цифровых активов внутри страны и в отношениях с зарубежными партнерами.

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Путин подписал закон о внедрении в России нового вида национальной цифровой валюты 24 июля 2023 года. Основные положения закона о цифровом рубле вступили в силу с 1 августа. Пилотный проект начал работу в августе, заявки на участие в нем подали более 30 российских банков. С 1 сентября 2024 года ЦБ планирует расширить тестовую программу «в десятки раз»: в ней задействуют еще 9 тысяч физических лиц и 1,2 тысячи юридических.

В Банке России ранее заявили, что цифровой рубль сможет «сделать платежи еще быстрее, проще и безопаснее». Его использование также приведет к росту конкуренции среди финансовых организаций страны. В отличие от привычной безналичной валюты, цифровым рублем можно рассчитываться без доступа к интернету, с помощью офлайн-счета. При этом чтобы платить цифровыми рублями, не нужна банковская карта.

Цифровые рубли в России выпускает Центробанк. Операции с новой формой валюты совершаются через специальную цифровую платформу Банка России с использованием технологии распределенных реестров — блокчейна. Все операции с любым активом, осуществляемые с помощью блокчейна, фиксируются, а движение актива и его прошлых и нынешних собственников можно легко отследить.

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