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16:18, 17 июля 2024Экономика

Река в Москве окрасилась в кислотный цвет

Река Чертановка в Битцевском лесу Москвы окрасилась в ярко-зеленый цвет

Фото: Redgrapher / Shutterstock / Fotodom

Река Чертановка в Битцевском лесу на юго-западе Москвы окрасилась в ярко-зеленый цвет. Фотографии воды необычного окраса появились в Telegram-канале «Чертаново».

На кадрах видно, что вода стала нехарактерного кислотного цвета и будто светится на фоне окружающих деревьев и незагрязненного участка воды. Один из кадров сделан недалеко от скейт-парка со стороны Сумского проезда.

Межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку, чтобы выявить источник загрязнения. Взяты пробы воды, к проверке привлечены специалисты «Мосводостока».

Ранее на поверхности реки Сходни на северо-западе столицы образовалось масляное пятно. Загрязнение было обнаружено в районе владения 32 по улице Василия Петушкова. Выяснилось, что выше по течению в реку слили дизельное топливо.

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      Мария Черкасова
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