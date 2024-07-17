Река в Москве окрасилась в кислотный цвет

Река Чертановка в Битцевском лесу Москвы окрасилась в ярко-зеленый цвет

Река Чертановка в Битцевском лесу на юго-западе Москвы окрасилась в ярко-зеленый цвет. Фотографии воды необычного окраса появились в Telegram-канале «Чертаново».

На кадрах видно, что вода стала нехарактерного кислотного цвета и будто светится на фоне окружающих деревьев и незагрязненного участка воды. Один из кадров сделан недалеко от скейт-парка со стороны Сумского проезда.

Межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку, чтобы выявить источник загрязнения. Взяты пробы воды, к проверке привлечены специалисты «Мосводостока».

Ранее на поверхности реки Сходни на северо-западе столицы образовалось масляное пятно. Загрязнение было обнаружено в районе владения 32 по улице Василия Петушкова. Выяснилось, что выше по течению в реку слили дизельное топливо.