Среда обитания
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15:43, 18 марта 2024Среда обитания

На московской реке Сходне обнаружено масляное пятно

Прокуратура Москвы выяснит обстоятельства загрязнения реки Сходни

Фото: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

На поверхности реки Сходни на северо-западе столицы образовалось масляное пятно. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.

Загрязнение обнаружено в районе владения 32 по улице Василия Петушкова. По сведениям газеты, выше по течению в Сходню слили дизельное топливо. Горючее могло попасть в реку за пределами МКАД.

Обстоятельства произошедшего выяснит столичная прокуратура, пишет пресс-служба ведомства. Специалисты взяли пробы воды. Окрестности реки изучают на наличие источников загрязнения.

В ноябре, как писал «Зеленоград.ру», воды Сходни приобрели глинистый оттенок. В «Мосводостоке» муть и неожиданное половодье объяснили сезонными изменениями. Однако местные жители подозревают, что к этому привели земляные работы под железной дорогой в Алабушево. Кроме того, в левый приток Сходни, Болдов ручей, регулярно сливают химикаты.

В декабре в бурый цвет окрасился один из крупнейших притоков Москвы-реки — река Сетунь. Ярко-синими стали воды московской реки Каменки.

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      Виктория Клабукова
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