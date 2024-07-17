Ректору БФУ предъявили обвинение в растрате 18 миллионов рублей

В Калининградской области следователи предъявили обвинение ректору БФУ Федорову

В Калининградской области следователи предъявили обвинение ректору Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) Александру Федорову по делу о растрате более 18,6 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Федоров проходит обвиняемым по статье 160 УК РФ («Присвоение и растрата денежных средств»).

По версии следствия, Федоров вместе с замом разработал незаконную схему денежных поощрений подчиненных. Благодаря этому с февраля 2022-го по июнь 2024 года они присвоили себе более 18 миллионов рублей.

Федоров и его заместитель были задержаны 8 июля. 10 июля суд арестовал ректора БФУ до 8 сентября. 16 июля защита ректора обжаловала его арест.