Россиян предупредили о мошенничестве с игрой Hamster Kombat

Мошенники стали красть аккаунты в Telegram у игроков в Hamster Kombat

Мошенники стали красть у россиян аккаунты пользователей игры Hamster Kombat. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщили эксперты «Лаборатории Касперского».

Сообщается, что злоумышленники присылают игрокам ссылки на фишинговый ресурс и утверждают, что с его помощью можно перевести игровую валюту в рубли и получить деньги в течение 15 минут. Для этого мошенники просят пользователей, которые перешли по ссылке, авторизоваться. Если человек вводит свои данные для входа в Telegram на этой странице, они попадают в руки мошенников.

Контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова напомнила, что защититься от мошенников поможет настройка двухфакторной аутентификации. Кроме того, она порекомендовала не переходить по сомнительным ссылкам.

О мошенничестве с популярной игрой россиян предупреждали и ранее. Отмечалось, что злоумышленники также получали доступ к криптокошельку жертв.

Игра Hamster Kombat доступна в Telegram. Чтобы сыграть в нее, нужно запустить одноименного бота в мессенджере. По правилам игрок, нажимая на персонажа — хомяка, может заработать виртуальную валюту.