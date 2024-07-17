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13:32, 17 июля 2024Экономика

Россияне бросились скупать один вид товаров

Летом спрос на строительные материалы среди россиян вырос на 53 %

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Летом спрос на строительные материалы в России вырос более чем наполовину. О том, что жители страны бросились скупать один вид товаров, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование службы доставки Dalli.

Исследование среди покупателей интернет-магазинов показало, что россияне начали покупать строительные материалы на 53 процента активнее. При этом средний чек увеличился на 17 процентов, до 6,1 тысячи рублей. «Несмотря на повышение стоимости стройматериалов, потребители не отказываются от строительства и ремонта на дачных участках», — говорится в материале.

Эксперты отмечают, что рост спроса на стройматериалы обычно происходит перед началом дачного сезона. В марте-апреле покупатели активно заказывают инструменты для ремонта, семена, грунт, удобрения и другие товары, которые могут пригодиться для работы на загородном участке.

Ранее сообщалось, что ремонт дач в 2024 году подорожал. Средний чек материалов для ремонта загородных домов в России вырос на два процента.

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      Александра Качан
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