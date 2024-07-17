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08:17, 17 июля 2024Силовые структуры

Россиянин полгода насиловал маленькую дочь сожительницы и попал в СИЗО

В Екатеринбурге арестовали отчима, полгода насиловавшего восьмиклассницу

Фото: Pogiba Aleksandra / news.ru / Global Look Press

В Екатеринбурге 39-летний мужчина почти полгода насиловал несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на источник.

По его данным, отчим начал приставать к восьмикласснице сразу после начала совместной жизни с ее матерью. Девочка сначала боялась рассказывать о произошедшем, спустя полгода все-таки решилась. Мать сразу же написала заявление в полицию.

Мужчина уже был судим ранее за побои и разбой. Теперь ему грозит до 20 лет колонии по части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Отмечается, что суд отправил подозреваемого в СИЗО до 7 сентября.

Ранее стало известно, что на Алтае, в Чойском районе, суд приговорил 57-летнего жителя Новокузнецка к 12 годам лишения свободы за то, что он, придя в гости к родственникам, растлил семилетнюю девочку.

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      Екатерина Кашурникова
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