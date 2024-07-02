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09:35, 2 июля 2024Силовые структуры

Россиянин в гостях у родственников растлил 7-летнюю девочку и получил 12 лет колонии

На Алтае на 12 лет осудили педофила, который в гостях растлил 7-летнюю девочку

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

На Алтае, в Чойском районе, суд приговорил 57-летнего жителя Новокузнецка к 12 годам лишения свободы за то, что он, придя в гости к родственникам, растлил семилетнюю девочку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Алтай.

Мужчина признан виновным по части 4 статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд взыскал с него 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу девочки.

Как установил суд, инцидент произошел в ноябре 2023 года в селе Чоя. Тогда осужденный пришел в гости к родственникам и совершил действия сексуального характера в отношении семилетней пострадавшей. Когда мать девочки пришла с работы домой, ребенок в слезах рассказала ей о случившемся. После этого женщина обратилась к правоохранителям.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд приговорил педофила-рецидивиста к 9,5 годам колонии за то, что он вел интимную переписку с 12-летней школьницей в интернете.

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      Анна Габай
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