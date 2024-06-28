Педофил-рецидивист вел интимную переписку с 12-летней россиянкой и получил 9 лет колонии

В Ижевске педофил-рецидивист вел интимную переписку с 12-летней школьницей

Ленинский районный суд приговорил педофила-рецидивиста к 9,5 года колонии за то, что он вел интимную переписку с 12-летней школьницей в интернете. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

Мужчина признан виновным по части 5 статьи 135 (Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего) Уголовного кодекса РФ.

Во время заседания он вину признал. Суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, сроком на 13 лет. Кроме того, осужденному назначено принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания лишения свободы.

Как установил суд, в июне 2022 года подсудимый в одной из социальных сетей в интернете вел с 12-летней потерпевшей интимную переписку на сексуальные темы.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Удмуртии отправил на принудительное лечение 43-летнего педофила за насилие над мальчиками.

