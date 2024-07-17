Россиянин «со стеклянными глазами» сообщил о бомбе в самолете и нарвался на полицию

Пассажир авиакомпании «Уральские авиалинии» нарвался на полицию после того, как заявил о бомбе в самолете. Подробности сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».
Инцидент произошел 15 июля на рейсе Airbus A320 из Москвы в Самарканд. После посадки 46-летний Александр М. дождался, пока попутчики покинут салон, и стал уверять экипаж, что лайнер заминирован. Как пишет источник, россиянин был «в неадекватном состоянии со стеклянными глазами».
Мужчина также попросил сотрудника авиакомпании проверить колесо воздушного судна со словами: «Я тебя как человека прошу, посмотри!» При этом он предупредил, что подходить к шасси близко нельзя, чтобы детям работника «не пришлось собирать его по кускам».
Попытки успокоить пассажира ни к чему не привели. В конце концов Александр обвинил войска Узбекистана в прослушивании его телефона и минировании борта. Тогда к самолету вызвали наряд полиции, и россиянина доставили в отделение.
Лайнер дополнительно проверили, но взрывчатых веществ не нашли. Воздушное судно вылетело обратным рейсом в Москву с трехчасовой задержкой.
Ранее в пассажирском самолете Qantas произошел пожар из-за застрявшей между креслами зажигалки. Отмечалось, что она самовоспламенилась.