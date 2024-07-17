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14:08, 17 июля 2024Путешествия

Россиянин «со стеклянными глазами» сообщил о бомбе в самолете и нарвался на полицию

Пассажир «Уральских авиалиний» заявил о бомбе на рейсе из Москвы в Самарканд
СюжетПожар в Москве:

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Пассажир авиакомпании «Уральские авиалинии» нарвался на полицию после того, как заявил о бомбе в самолете. Подробности сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел 15 июля на рейсе Airbus A320 из Москвы в Самарканд. После посадки 46-летний Александр М. дождался, пока попутчики покинут салон, и стал уверять экипаж, что лайнер заминирован. Как пишет источник, россиянин был «в неадекватном состоянии со стеклянными глазами».

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Мужчина также попросил сотрудника авиакомпании проверить колесо воздушного судна со словами: «Я тебя как человека прошу, посмотри!» При этом он предупредил, что подходить к шасси близко нельзя, чтобы детям работника «не пришлось собирать его по кускам».

Попытки успокоить пассажира ни к чему не привели. В конце концов Александр обвинил войска Узбекистана в прослушивании его телефона и минировании борта. Тогда к самолету вызвали наряд полиции, и россиянина доставили в отделение.

Лайнер дополнительно проверили, но взрывчатых веществ не нашли. Воздушное судно вылетело обратным рейсом в Москву с трехчасовой задержкой.

Ранее в пассажирском самолете Qantas произошел пожар из-за застрявшей между креслами зажигалки. Отмечалось, что она самовоспламенилась.

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      Мария Борисова
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