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15:43, 17 июля 2024Силовые структуры

Россиянин сжег жену с двумя детьми и получил 24 года колонии

Под Иркутском мужчину приговорили к 24 годам колонии за убийство жены и детей

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Иркутский областной суд приговорил 31-летнего местного жителя к 24 годам лишения свободы за то, что он сжег жену и двоих ее детей, а также почти расправился с третьим ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчина признан виновным по статьям 105 и 30, 105 УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год. Во время заседания обвиняемый свою вину не признал.

Как установил суд, преступление произошло в феврале 2022 года в деревне Тимирязево. Тогда мужчина поссорился с женой и облил ее легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поджег. В этот момент женщина держала на руках их пятимесячного сына. В результате от возникшего пожара двое детей — двух лет и четырех лет пострадали. Они получили травмы, несовместимые с жизнью. Во время ссоры они находились рядом с матерью. Младший ребенок вместе с женщиной были госпитализированы с ожогами. В результате женщину спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке следователи раскрыли совершенную 30 лет назад расправу над семьей из пяти человек.

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      Анна Габай
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