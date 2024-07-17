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19:07, 17 июля 2024Наука и техника

Российская компания создала спутник ArcticSat для изучения космической погоды

Компания «Спутникс» создала микроспутник для изучения космической погоды

Фото: Stephan Widua / Unsplash

Российская компания «Спутникс» в интересах Северного (Арктического) федерального университета имени Михаила Ломоносова создала микроспутник ArcticSat для изучения космической погоды. Об этом сообщает ТАСС.

Запуск космического аппарата, предназначенного для изучения влияния космической погоды на спутники и мониторинга Севморпути, намечен на конец 2024-го. По словам гендиректора «Спутникса» Владислава Иваненко, результаты исследований, проведенных при помощи спутника, позволят повысить срок активного существования спутников на околоземной орбите.

Согласно данным компании, готовящийся к запуску ArcticSat формата CubeSat будет включать, в частности, детектор космической радиации и обзорную камеру.

В мае агентство со ссылкой на Sitronics Group сообщило, что оборудование для приема сигналов автоматической идентификационной системы (АИС) на спутниках компании «Спутникс», запущенных в феврале, успешно прошло летные испытания.

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      Иван Потапов
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