Российская школьница получила ранения при атаке ВСУ

Школьница получила ранения при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Украинские террористы совершили обстрел села Зерново Суземского района. В результате совершения террористической атаки подросток 2010 года рождения получила легкие ранения», — пояснил политик.
Пострадавшую доставили в медучреждение, добавил он, девочке оказывают необходимую медицинскую помощь.
При атаке четыре домовладения получили частичные повреждения, сотрудники оперативных и экстренных служб работают на месте, заключил Богомаз.
Утром система противовоздушной обороны сбила два украинских беспилотника в Суражском районе Брянской области. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!» — написал губернатор.