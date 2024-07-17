Российская школьница получила ранения при атаке ВСУ

В Брянской области при атаке ВСУ получила ранения школьница 2010 года рождения

Школьница получила ранения при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Украинские террористы совершили обстрел села Зерново Суземского района. В результате совершения террористической атаки подросток 2010 года рождения получила легкие ранения», — пояснил политик.

Пострадавшую доставили в медучреждение, добавил он, девочке оказывают необходимую медицинскую помощь.

При атаке четыре домовладения получили частичные повреждения, сотрудники оперативных и экстренных служб работают на месте, заключил Богомаз.

Утром система противовоздушной обороны сбила два украинских беспилотника в Суражском районе Брянской области. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!» — написал губернатор.