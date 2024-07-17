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20:03, 17 июля 2024Россия

Российская школьница получила ранения при атаке ВСУ

В Брянской области при атаке ВСУ получила ранения школьница 2010 года рождения

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Школьница получила ранения при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Украинские террористы совершили обстрел села Зерново Суземского района. В результате совершения террористической атаки подросток 2010 года рождения получила легкие ранения», — пояснил политик.

Пострадавшую доставили в медучреждение, добавил он, девочке оказывают необходимую медицинскую помощь.

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При атаке четыре домовладения получили частичные повреждения, сотрудники оперативных и экстренных служб работают на месте, заключил Богомаз.

Утром система противовоздушной обороны сбила два украинских беспилотника в Суражском районе Брянской области. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!» — написал губернатор.

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