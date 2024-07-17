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16:34, 17 июля 2024Бывший СССР

Российские военные уничтожили дроном артиллерийскую установку ВСУ

«Военный осведомитель»: ВС России уничтожили дроном артиллерийскую установку ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России с помощью беспилотника «Ланцет» уничтожили самоходную артиллерийскую установку М109 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры попадания дрона публикует Telegram-канал «Военный осведомитель».

Сообщается, что установка была спрятана в подземной норе, которая могла бы защитить орудие от близких разрывов снарядов, но не от беспилотника.

Ранее Минобороны России показало видео уничтожения двух пусковых установок ракетной системы залпового огня HIMARS. В ходе атаки было также поражено скопление военнослужащих ВСУ и до пяти машин сопровождения.

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      Илья Таксюр
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