Российские жилые дома подверглись массовой атаке со стороны Украины

Жилые дома в Белгородской области подверглись массовой атаке со стороны Украины

Жилые дома в Белгородской области подверглись массовой атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Валуйском городском округе в селе Борки дрон-камикадзе атаковал частный дом — пробита кровля и выбиты окна. В селе Новопетровка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника повреждена линия газоснабжения. Временно без газа жители сел Новопетровка и Карабаново, а также хутора Бабка», — написал чиновник.

В селе Козинка из-за сброса боеприпаса с беспилотника повреждения получили кровля и фасад частного дома. Еще в одном населенном пункте — селе Безымено — после четырех атак дронов в одном частном доме произошел пожар, еще два получили повреждения.

Накануне стало известно, что с 23 июля власти Белгородской области, регулярно обстреливаемой со стороны ВСУ, ограничат въезд в 14 населенных пунктов, в которых складывается крайне сложная оперативная ситуация.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.