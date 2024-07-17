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15:26, 17 июля 2024Россия

Российские жилые дома подверглись массовой атаке со стороны Украины

Жилые дома в Белгородской области подверглись массовой атаке со стороны Украины

Фото: Alina Smutko / Reuters

Жилые дома в Белгородской области подверглись массовой атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Валуйском городском округе в селе Борки дрон-камикадзе атаковал частный дом — пробита кровля и выбиты окна. В селе Новопетровка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника повреждена линия газоснабжения. Временно без газа жители сел Новопетровка и Карабаново, а также хутора Бабка», — написал чиновник.

В селе Козинка из-за сброса боеприпаса с беспилотника повреждения получили кровля и фасад частного дома. Еще в одном населенном пункте — селе Безымено — после четырех атак дронов в одном частном доме произошел пожар, еще два получили повреждения.

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Накануне стало известно, что с 23 июля власти Белгородской области, регулярно обстреливаемой со стороны ВСУ, ограничат въезд в 14 населенных пунктов, в которых складывается крайне сложная оперативная ситуация.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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