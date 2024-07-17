Российский летчик снял на видео редкое явление

Пилот Дамир Юсупов снял на видео мезосферные облака

Российский пилот Дамир Юсупов снял на видео редкое явление — мезосферные облака. Ролик появился во «ВКонтакте», на него обратило внимание издание «КТВ-ЛУЧ».

«Мезосферные облака — сравнительно редкое атмосферное явление», — прокомментировал летчик.

Отмечается, что явление можно наблюдать в летние месяцы в широтах между 43 и 65 градусами северной и южной широты.

«Эти облака мы можем увидеть летом в ночные часы не только в полете, но и находясь на земле. Для этого необходимо посмотреть на северную часть ночного неба в ясную погоду», — поделился Юсупов.

Ранее сообщалось, что редкие перламутровые облака заметили в небе над Тверской областью. Местный житель Вячеслав Орос рассказал, что застал очень редкое атмосферное явление перед восходом Солнца. Россиянин рассказал, что ночью вел астрономические наблюдения, а утром стал свидетелем перламутровых облаков.