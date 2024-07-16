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21:17, 16 июля 2024Моя страна

Редкие перламутровые облака заметили над российским регионом

В небе над Тверской областью заметили редкие перламутровые облака
Архивное фото

Архивное фото. Фото: PhotoChur / Shutterstock / Fotodom

Редкие перламутровые облака заметили в небе над Тверской областью. Фотографии уникального явления появились в группе «Тверь Натуральные новости» в социальной сети «ВКонтакте».

«Перламутровая паутинка! Невероятная небесная красота возникла под утро на тверском небе!» — говорится в сообщении.

Местный житель Вячеслав Орос рассказал, что застал очень редкое атмосферное явление перед восходом Солнца. Россиянин рассказал, что ночью вел астрономические наблюдения, а утром стал свидетелем перламутровых облаков. Они появились в небе примерно на 10 минут — с 4:10 до 4:18 утра по московскому времени — после чего растворились.

Перламутровыми называются полярные стратосферные облака. Они появляются на высоте 15-25 километров при аномально низкой температуре и переливаются всеми цветами радуги. Ученые считают их одним из индикаторов потепления климата.

Ранее над российским регионом зависли пугающие облака-воронки. Необычное явление заметили в небе жители Ярославля. Россиянин Михаил Завьялов, которому посчастливилось запечатлеть уникальные облака, рассказал, что увидел их, когда ехал на работу.

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      Варвара Кошечкина
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