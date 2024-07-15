Пугающие облака-воронки зависли над российским регионом

Облака-воронки зависли над Ярославлем и напугали местных жителей

Жители Ярославля заметили в небе над регионом облака-воронки. Об этом сообщает «Ярославский региона».

Михаил Завьялов, запечатлевший необычное явление, рассказал, что заметил его, когда ехал на работу.

«Совершенно не мог подумать, что, выехав на работу, стану свидетелем редкого явления, а именно смерча, не достигшего земной поверхности», — поделился он.

Ранее сообщалось, что над Нижним Новгородом нависли редкие облака, удивившие местных жителей. На фотографиях, снятых очевидцами, видны темные густые облака, похожие на вату. Мамматусы, или вымеобразные облака, имеют специфическую ячеистую или сумчатую форму в основании. Образуются, как правило, после грозы.

