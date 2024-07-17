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07:27, 17 июля 2024Экономика

Санкции против российского СПГ назвали незаконными

Новак: санкции против СПГ из РФ незаконны и ухудшают положение вводящих их стран

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Россия не признает ограничения против ее отрасли сжиженного природного газа (СПГ), введенные в 14 пакете санкций Евросоюза, так как они являются незаконными. Так на Кавказском инвестиционном форуме рестрикции назвал вице-премьер РФ Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

В июне Евросоюз объявил о запрете на перевалку российского СПГ через порты стран–членов объединения. Кроме того, в санкционный список покали 47 компаний и 69 физических лиц, среди которых «Совкомфлот» и гендиректор компании Игорь Тонковидов, а также 27 танкеров, принадлежащих компании.

По мнению Новака, новые ограничения со стороны западных стран не влияют на востребованность продукта на рынке. Они стимулируют экономику России, так как способствуют развитию импортозамещения и развитию индустрии.

«Они ухудшают положение тех, кто их вводит, а также собственных потребителей относительно цен на энергетические ресурсы. Безусловно, учитывая, что эти виды энергоресурсов востребованы, а мировой спрос на них растет, то они будут реализованы, достигнуты договоренности с партнерами», — объяснил он.

Как отметил вице-премьер, благодаря ограничениям Россия активно занимается импортозамещением, загружает отечественные предприятия, развивает обрабатывающую промышленность и создает рабочие места.

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Европейские страны приняли 14 пакет ограничений против России 24 июня. Новые ограничения коснулись транзита российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты. Страны объединения смогут закупать топливо, однако реэкспорт окажется под запретом. Также под санкции попали 27 судов «теневого флота», которые перевозят российские энергоресурсы. Кроме того, список ограничений содержит запрет инвестировать и поставлять товары и технологии для проектов «Арктик СПГ-2» и «Мурманск СПГ», запрет покупать и продавать России гелий, марганцевые руды, некоторые сорта пластика, редкоземельных элементов, электронных компонентов.

До введения новых ограничений «Новатэк» отправлял СПГ с проекта «Ямал СПГ» в порты Европы, где топливо перегружали на обычные газовозы, и доставляли его на азиатские рынки. Такая схема давала возможность танкерам активнее транспортировать сжиженный газ из арктического порта. Активнее всего СПГ из России поставляли в порты Бельгии и Франции. После принятия 14 пакета санкций, который не ввел полного запрета на российские энергоресурсы перевалку все еще можно осуществлять «борт в борт» (STS), то есть напрямую с одного танкера на другой, например, в акватории Мурманской области.

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