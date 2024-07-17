Секс-символ MMA показала тренировку в крошечном бикини

Девушка — боец смешанного стиля (MMA) Пейдж Ванзант показала тренировку в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Секс-символ ММА запечатлела, как качает пресс, обхватив ногами боксерский мешок и повиснув вниз головой. При этом она надела крошечное бикини с принтом, аналогичным расцветке американского флага. Купальник включал в себя топ с треугольными чашками и завязками на шее и мини-стринги.

Так, 30-летняя спортсменка продемонстрировала на камеру обнаженные ягодицы и татуировку, занимающую большую часть ее спины. В свою очередь, на видео также оказался муж знаменитости — боец смешанного стиля Остин Вандерфорд.

Ранее в июле американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», показала фото в бикини.