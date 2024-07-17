Стало известно о смерти 64-летнего мужчины в камере отдела полиции в Петербурге

«Mash на Мойке» сообщил о смерти мужчины в отделе полиции в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в камере отдела полиции по Фрунзенскому району нашли 64-летнего мужчину без признаков жизни. Об этом сообщил «Mash на Мойке» в Telegram.

Как стало известно, россиянина задержали за употребление наркотиков. Судмедэксперт не нашел на его теле никаких повреждений. Предварительно, причиной смерти стала передозировка. Полицейские изучают записи камер видеонаблюдения, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве в раскаленной на солнце кабине на высоте 32 этажей нашли крановщика без сознания. Поднявшиеся сотрудники экстренных служб констатировали остановку сердца. На теле 44-летнего мужчины обнаружили следы инъекций, а рядом нашли шприц и баночку с неизвестным веществом. Предварительно, причиной смерти стала передозировка наркотиков.